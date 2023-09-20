İnternette halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde yapılan operasyon sonucu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın desteği ile 14 İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde; internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.