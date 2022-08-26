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İnternetteki satış siteleri üzerinden 109 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İnternette bulunan ikinci el satış siteleri üzerinden tablet, telefon ve diğer teknolojik ürünleri satmak isteyen 109 kişiyi dolandıran biri kadın biri çocuk toplam 12 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İnternetteki satış siteleri üzerinden 109 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İnternette bulunan ikinci el satış siteleri üzerinden tablet, telefon ve diğer teknolojik ürünleri satmak isteyen 109 kişiyi dolandıran biri kadın biri çocuk toplam 12 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İnternette bulunan ikinci el satış siteleri aracılığıyla ellerinde bulunan tablet, telefon ve teknolojik ürünleri satmak isteyen 109 kişiyi kurdukları atıcı ve eldenci sistemiyle 5 milyon TL’ye yakın dolandıran ve daha önce yakalanan 5 kişi ile birlikte biri kadın ve biri çocuk olmak üzere toplam 17 kişi emniyet güçlerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre şüpheliler ilk olarak vatandaşların satmak istedikleri ürünleri almak üzere internet siteleri üzerinden mağdurlara ulaştı. Ardından vatandaşların satmak istedikleri teknolojik ürünleri kendilerinin belirledikleri adrese getirmelerini ve verdikleri diğer bir adresten ise paralarını almalarını söyleyen şüpheliler, vatandaşlar paralarını almak üzere teknolojik ürünü bıraktıkları adresten ayrılınca hemen ürünü alıp parayı vermeden kayıplara karıştı. Bu yöntemle yaklaşık 109 kişiyi piyasa değeri yüksek teknolojik aletleri çalarak yaklaşık 5 milyon TL değerinde dolandıran 12 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Editör

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