İntihar girişimini vatandaş engelledi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde apartmanın çatısına çıkan şahsı, bir vatandaş bir anlık dalgınlığından faydalanarak kurtardı. Çevrede toplananlar ise yaşananları film gibi izledi.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın dördüncü katına çıkan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar, hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Hayatını tehlikeye atarak çatıya çıkan bir vatandaş ise, şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak ismi öğrenilemeyen şahıs inmemek için direndi. Bu sırada yukarıda intihar girişiminde bulunmak isteyen şahsın yanına çıkan bir vatandaş, şahsın telefonla konuştuğu esnada bir anlık dalgınlığından faydalanarak şahsı kendine doğru çekti ve intihar girişimini engelledi. Daha sonra bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Polis Olay ile ilgili soruşturma başlattı.