INVAMED Başkanı Dinç: 'Kalp sağlığınız bizim için bir önceliktir'

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kalp sağlığınız bizim için bir önceliktir” dedi.

Dünya Kalp Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulunan INVAMED Başkanı Raşit Dinç, kalp ve damar hastalıklarında kritik öneme sahip medikal çözümler sunduklarını belirterek, “Kalp sağlığınız bizim için bir önceliktir. Bu nedenle teknolojimiz ve bilimsel çalışmalarımızla kalp hastalıklarının önlenmesine yönelik uluslararası çözümler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü

Enstitü, kalp sağlığı konusundaki AR-GE çalışmalarıyla bilim dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Enstitü, kardiyovasküler hastalıkların erken teşhisinde, tedavisinde ve önlenmesinde büyük bir rol oynuyor.