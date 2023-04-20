INVAMED Başkanı Dinç'in Ramazan Bayramı mesajı

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz” dedi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçlarla, sabır, hoşgörü ve dayanışma gibi güzel değerleri bir kez daha hatırladık. Bu anlamlı günlerde ailemizle, dostlarımızla ve sevdiklerimizle birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettik. Ramazan Bayramı, insanlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı ön plana çıkarmak için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle birbirimize daha çok sarılarak, yardımlaşarak, sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ederek ülkece tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.