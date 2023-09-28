INVAMED'den çalışanlarına ve ailelerine tam kapsamlı sağlık sigortası

Uluslararası tıbbi cihaz üretimi yapan INVAMED, Bupa ACIBADEM Sağlık Sigortası ile yaptığı iş birliğiyle tüm çalışanlarına ve ailelerine tam kapsamlı sağlık sigortası sunduğunu duyurdu.

INVAMED'den çalışanlarına ve ailelerine tam kapsamlı sağlık sigortası
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Uluslararası tıbbi cihaz üretimi yapan INVAMED, Bupa ACIBADEM Sağlık Sigortası ile yaptığı iş birliğiyle tüm çalışanlarına ve ailelerine tam kapsamlı sağlık sigortası sunduğunu duyurdu.

INVAMED İnsan Kaynakları Direktörlüğü, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Uluslararası tıbbi cihaz sektöründe öncü bir rol üstlenirken, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını göz ardı etmeyerek, onlara hak ettikleri güvenceyi sunmayı amaçladık. Bu amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Bu yeni iş birliği şirketin çalışanlarına ve ailelerine sunduğu avantajlarla birlikte şirketin kurumsal sosyal sorumluluk bilincini de yansıtıyor. Tam Kapsamlı Sağlık sigortası ile çalışanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmalarını hedefliyor.