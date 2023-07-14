INVAMED'den embolizasyon için geliştirilmiş ileri teknoloji tıbbi cihaz: MultiBEAM

INVAMED tarafından, arterlerin duvarlarında oluşan anevrizmalar ve arteriyovenöz malformasyonlara (AVM) karşı tedavi için ‘MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı’ geliştirildi.

INVAMED tarafından, arterlerin (atardamarların) duvarlarında meydana gelen ve arterin genişleyerek baloncuk şeklini almasına ve zamanla büyümesine yol açan anevrizmalar ve arteriyovenöz malformasyonlara (AVM) karşı tedavi için ‘MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı’ geliştirildi. Hedeflenen kan damarındaki kan akışını engelleyerek, mekanik bir engel oluşturan ve bu şekilde kan damarlarının tıkanmasının önlenmesine etki sağlayan MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, tamamen INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip üretim kampüsünde üretildi.

“MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, kendiliğinden genişleyebilen bir tasarıma sahip”

Kendiliğinden genişleyebilen bir tasarıma sahip olan MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, Nitinol adı verilen alaşımın esnekliğini, dayanıklılığını ve şekil hafızasını kullanarak damarın konturlarına uyum sağlar ve aynı zamanda tıkayıcı özelliklerini korur. Öte yandan, oval şekli ve politetrafloroetilen (PTFE) kaplaması sayesinde damarlarda hedef bölgeye kolaylıkla yerleştirilirken, işlem sırasında radyoopak platin işaretleyici bantlar kullanılarak görünürlük artırılır ve doğru yerleştirme sağlanır.

“MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, doktorların damar yapısında kolaylıkla hareket etmelerini sağlar”

MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, birçok avantaj sunduğu gibi sorunsuz navigasyon yeteneği, doktorların karmaşık damar yapısında kolaylıkla hareket etmelerini sağlar ve damar hasarının riskini azaltır. Hassas yerleştirme, etkili bir tedavi sağlar ve hedefe yönelik tıkanıklığı garanti eder. Bunun yanı sıra, cihazın esnekliği ve uyum sağlama yeteneği, hasta konforunu artırır ve işlem sonuçlarını iyileştirir.