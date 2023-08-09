INVAMED'den göğüs kemiği kapatma plakası

INVAMED tarafından açık kalp ameliyatlarında göğüs kemiği kapatması için değiştirecek Peta Sternum Kapatma Plakaları adlı ürün geliştirildi.

Uzmanlar, kardiyovasküler hastalıkların yaygınlaşmasına paralel olarak, açık kalp ameliyatları da artış gösterdiğine dikkati çekiyor. INVAMED, bu kritik ameliyatların ardından göğüs kemiği (sternum) kapatma sürecini devrim niteliğinde değiştirecek Peta Sternum Kapatma Plakaları adlı yeni bir ürün geliştirdi. Halk arasında “iman tahtası” olarak da bilinen Sternum, vücudun koruyucu kalkanı olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar, ameliyat sonrası bu kalkanın güvenli bir şekilde kapatılması, hastalar için kritik bir süreç taşıdığını söylüyor. Geleneksel yöntemler, çeşitli komplikasyonları beraberinde getirebilirken, INVAMED’in yeni nesil biyouyumlu Peta Sternum Kapatma Plakaları, bu süreci daha güvenli ve etkili hale getiriyor.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, bu önemli gelişme hakkında şunları söyledi:

“Kardiyovasküler hastalıklarla mücadele, sadece ameliyat masasında değil, ameliyat sonrası süreçte de devam eder. Peta Sternum Kapatma Plakaları, hastalarımızın daha hızlı, konforlu ve güvenli bir iyileşme süreci yaşamasını sağlayacak. INVAMED olarak, tıbbi inovasyonlarda sınır tanımıyor, hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.”

Çok yönlü uygulanabilirlik, güvenli ve etkili kapatma, hızlı iyileşme Peta’nın öne çıkan özellikleri olarak sıralanıyor.