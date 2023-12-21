INVAMED'den karmaşık damar yapılarına yenilikçi çözüm: 'SteerCATH Rehber Kateter'

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve ileri teknoloji, yüksek kalite standartlarına sahip üretim kampüsünde üretilen SteerCATH Rehber Kateter, karmaşık damar yapılarına özgü yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor.

INVAMED, AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve ileri teknoloji, yüksek kalite standartlarına sahip üretim kampüsünde geliştirdiği sağlık alanında yenilikçi çözümlere bir yenisini daha ekledi. Farklı endovasküler müdahalelerde kanamanın kontrol altına alınması için kullanılan stratejiler arasına eklenen SteerCATH Rehber Kateter, doktorlara sunacağı rahatlıkla hastanın sağlığına yönelik müdahalelerde daha güvenli ve etkili bir yöntem sunmayı hedefliyor.

Yönlendirilebilen rehber kateter, sadece standart düz versiyonu sunmakla kalmayıp, aynı zamanda önceden şekillendirilmiş şaftlı bir versiyon sunarak diğer yönlendirilebilir kılavuzlardan ayrılıyor. Bu özellik ise cihazın daha etkili ve hassas bir şekilde manevra yapmasına imkan tanıyor. Minimal invaziv cerrahi için özel olarak tasarlanan kateter, doktor kontrolünde çalışan bir mekanizma ile donatılması dolayısıyla karmaşık damar yapılarına yönlendirilmiş, kontrol edilebilir bir çözüm sunuyor.

Kullanıcının kontrolündeki sap (proksimal uç) ile yönlendirilen rehber kateterin bu özel tasarımı, kateterin yönlendirilebilir bölümünün (uç) tepkisini optimize ederek hassas kontrol ve tork tepkisi sağlıyor. Öte yandan kateter, cerrahlara vücut içinde belirli bir hedef konuma rehberlik etme şansı tanıyarak cerrahi müdahalelerde etkinlik sunuyor.

STEERCATH Rehber Kateter

Cerrahi ihtiyaçlara esnek bir çözüm sunarak tek yönlü, iki yönlü, dört yönlü ve çok yönlü yönlendirme seçeneklerine sahip olan kateter, genellikle çoklu düzleme eğilimli kateterler veya çoklu düzlem eğilim kateterler olarak cerrahlara çeşitli durumlara uygun yönlendirme seçenekleri sunuyor. Sadece tedavi cihazları için değil aynı zamanda teşhis cihazlarının yerleştirilmesine de son derece uygun olan SteerCATH, ergonomik bir tasarıma sahip.