INVAMED'den ortopedik ameliyatları güçlendirmek için üretilen güçlü sabitleyici ajan: NeuroFill

INVAMED, ortopedik ameliyatların başarısını artırmak amacıyla NeuroFill adlı özel bir ürün üretti.

INVAMED, ortopedik ameliyatların başarısını artırmak hedefiyle AR-GE laboratuvarlarında geliştirdiği NeuroFill isimli özel bir ürün üretti. Bu sabitleyici ajan, özel olarak tasarlanmış formülasyonuyla vida tutulumunu artırmak ve intervertebral (iki omurga kemiği arasındaki boşluk) implantların tutuşunu iyileştirmek amacıyla kullanılıyor. Ameliyat sürecinde güvenilir ve sağlam bir sabitleme sağlayarak, hastaların daha hızlı ve etkili bir iyileşme süreci geçirmelerine yardımcı oluyor. NeuroFill ayrıca intrakraniyal (kafatası içerisindeki basınç) nörovaskülatürdeki (atar ve toplar damarlar) lezyonların embolizasyonunda (damar tıkanması) etkili bir şekilde kullanılan bir ajan olarak da dikkat çekiyor.

Özellikle anevrizmalar gibi intrakraniyal lezyonlar, damarların zayıf noktalarında tehlikeli durumlar oluşturuyor. NeuroFill’in sabitleyici etkisi, bu lezyonların embolizasyonunda kullanılarak, damarların kapatılmasına ve potansiyel tehlikelerin önlenmesine katkı sağlıyor. NeuroFill sabitleyici ajan, ortopedik ameliyatlar ve intrakraniyal nörovaskülatürdeki lezyonların tedavisinde mükemmel sonuçlar sunarak, cerrahi müdahalenin başarısını artırıyor.