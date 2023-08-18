INVAMED'den tıbbi cihaz sektöründe yapay zeka ve uzaktan bağlantı teknolojisi

INVAMED, tıbbi cihaz sektöründe yapay zeka ve uzaktan bağlantı teknolojilerini kullanma kararı aldığını duyurdu. Sağlıkta yeni teknolojiye öncülük eden INVAMED, bu alandaki iş birliği için Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard Üniversiteleri ile çalışma kararı aldı.

INVAMED’in pilot uygulaması, Aterektomi -Damar Robotu- cihazı üzerinde gerçekleştirilecek. Bu uygulamada, INVAMED tarafından üretilen Damar Robotları uzaktan bağlantı sistemi aracılığıyla kontrol edilecek ve damar içindeki plakaların temizlenmesi sağlanacak. Sonrasında ise inme ve nörovasküler işlemlerde yapay zeka ve uzaktan kontrol sistemleri kullanılacak.

INVAMED, MIT ve Harvard Üniversitesi ile çalışma kararı

Aterektomi, damar içindeki sertleşmiş ya da kireçlenmiş plakları temizlemek amacıyla kullanılan bir işlem türü ve INVAMED’in Aterektomi Cihazı, damar içi plakları son derece hassas bir teknoloji kullanarak etkili bir şekilde temizleme yeteneğine sahip.

Uzaktan bağlantı ve yapay zeka teknolojileri, tıbbi cihaz sektöründe devrim niteliğinde değişikliklere yol açacağını belirten INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “Yapay zeka destekli tıbbi cihazlar, hızlı ve doğru teşhislerin yanı sıra hastaların tedavi süreçlerini de optimize etme potansiyeline sahip. Örneğin, yapay zeka destekli görüntüleme cihazları sayesinde doktorlar, vücudun belirli bölgelerindeki anormallikleri daha hızlı ve kesin bir şekilde tespit edebilirler. Aynı şekilde, yapay zeka destekli izleme cihazları, hastaların durumunu sürekli olarak takip ederek erken uyarı sinyalleri sunar ve potansiyel komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilirler” ifadelerini kullandı.

Aterektomi cihazıyla başlattığı uygulama ile bir adım daha ileriye giderek, bu teknolojiyi diğer tıbbi cihazlar ile uygulanan tedavilere de yaymayı hedefleyen INVAMED, ABD Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunmakta olup, bu proje için koordinasyonu sağlayacak ve dünya çapında toplanan verilerin istatistiksel analizlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

INVAMED, New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi’ndeki merkezinde, bu yeni proje için koordinasyon görevi üstlenecek. Yapay zeka modellerinin entegrasyonuyla, daha üstün ve etkili tıbbi cihazlar üretmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım sayesinde hastalar için daha hızlı ve etkili bir tedavi süreci sağlanabilecek.