Invamed ve Artven'den sağlık alanında dev anlaşma

Yerli kaynaklarla üretilen damar açma robotu ve yardımcı periferik arter ürünlerinden Extender, TemREN, Jaguar, AngioTen ve Dolphin’in tek yetkili Türkiye Distribütörü "Artven Sağlık" oldu.

Yerli kaynaklarla üretilen damar açma robotu ve yardımcı periferik arter ürünlerinden; Extender, TemREN, Jaguar, AngioTen ve Dolphin’in tek yetkili Türkiye Distribütörü, Artven Sağlık oldu. Invamed’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Dinç, “Invamed 60 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise en büyüklerinden biri olan üretim kampüsünde, 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de daha önce üretilmeyen tıbbi cihaz teknolojilerinde öncü olarak, toplam 16 tıp branşında 100 bine e yakın farklı ürün üretiyoruz. Aynı zamanda National Aeronautics and Space Administration (NASA) tedarikçisi olan Invamed’in, Global Healthcare Pharmaceuticals (GHP) tarafından Vasküler Tıbbi Cihaz Üretiminde tüm dünyada birincilik ödülü bulunuyor. Hayati öneme sahip olan damar açma robotumuz ve yardımcı periferik arter ürünlerinden; Extender, TemREN, Dolphin, Jaguar ve AngioTen için, uzun senelerdir birlikte başarılara imza attığımız Artven Sağlık ile yaptığımız bu son güzel iş birliği ile Türkiye’nin tek yetkili distribütörlüğünü üstlendiklerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Artven Sağlık ortaklarından Yunus Yıldırım da yaptığı açıklamada, “Invamed ile birlikteliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Türkiye’de başka üreticisi olmayan bu tıbbi cihazlar, uzun yıllardır ülkemize yurt dışından gelmekteydi. Invamed firması inovatif teknoloji üssü olarak bilinen üretim tesisinde, dünya sağlığına önemli katkılar sağlayan; Kalp-Damar Cerrahisi, Girişimsel Nöroradyoloji, Cerrahi Onkoloji, Beyin Cerrahisi başta olmak üzere pek çok farklı tıp branşında yüksek teknolojik girişimsel tıbbi cihazlar tasarlayıp üretiyor. Invamed tarafından üretilen bu tıbbi cihazlar ile dışa bağımlılığımızın önemli ölçüde azalmış oldu. Yerli üretim olması sebebiyle ithal muadillerine göre çok avantajlı olduğu için ülke ekonomisine katkısının yadsınamaz derecede yüksek ve yapmış olduğumuz anlaşma nedeniyle mutlu olduk, Anlaşma ülkemiz ve bizler için hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.