INVAMED Venöz Stent üretti

INVAMED, venöz sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılacak Venöz Stent üretti.

Venöz hastalıklar, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın sağlık sorunları arasında yer almakta ve ciddi morbiditeye yol açabiliyor. Venöz stentler, bu sorunların tedavisinde kritik bir rol oynuyor. INVAMED, venöz stent teknolojisinde öncü bir rol üstlenerek, hasta bakımını dönüştürmekte ve venöz sistem hastalıklarının yönetiminde yeni standartlar belirliyor.

INVAMED Venöz Stentlerinin teknik özellikleri ve avantajları

INVAMED, venöz stent teknolojisindeki yenilikleriyle dikkat çekiyor. Şirketin geliştirdiği venöz stentler, özellikle periferik venöz hastalık, may-thurner sendromu, kronik venöz yetmezlik gibi durumlar ve derin ven trombozu sonrası gelişebilecek post-trombotik sendromun tedavisinde kullanılıyor. INVAMED stentleri, üstün malzeme kalitesi ve tasarım inovasyonu ile öne çıkıyor.

Bu stentler, yüksek derecede biyouyumluluk sunan gelişmiş malzemelerden üretildi. Esneklik ve dayanıklılık özellikleri, venöz damarların doğal hareketlerine uyum sağlamasına imkan tanırken, stentlerin damar içinde stabil kalmasını sağlıyor. INVAMED venöz stentlerinin özelleştirilmiş tasarımı, geniş damar çapları ve venöz basınç değişikliklerine uyum sağlayabilecek şekilde optimize edildi.

Venöz Stentlerin önemi ve INVAMED’in rolü

Venöz sistemdeki daralmalar ve tıkanıklıklar, kanın kalbe dönüş yolunda ciddi engeller oluşturabiliyor. Bu durum, bacaklarda ağrı, şişlik ve ciddi vakalarda venöz ülserasyona yol açabiliyor. INVAMED’in venöz stentleri, bu engelleri aşarak kan akışını normale döndürmek ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmek için tasarlandı.

Şirketin sağladığı istatistiksel verilere göre, INVAMED venöz stentlerinin kullanımı sonrasında, tedavi edilen hastaların yüzde 90’ından fazlasında semptomlarda önemli düzelme gözlemlendi. Daha da önemlisi, bu iyileşmelerin büyük bir kısmı, stent yerleştirme işleminden sonraki ilk 12 ay içinde kaydedildi. Bu sonuçlar, INVAMED venöz stentlerinin etkinliğini ve hasta bakımındaki pozitif etkisini gösteriyor.

INVAMED Venöz Stentlerinin uygulama alanları ve başarı oranları

INVAMED venöz stentleri, geniş bir uygulama yelpazesine sahip. May-Thurner sendromu, periferik venöz hastalıklar ve post-trombotik sendrom gibi durumlar, şirketin stentlerinin başarıyla kullanıldığı alanlar. Bu stentlerin yerleştirilmesi, minimal invaziv bir prosedür olan venografi eşliğinde gerçekleştiriyor. Bu da hastalar için daha az ağrı ve hızlı iyileşme süresi anlamına geliyor.

INVAMED, stentlerinin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında, multidisipliner bir yaklaşım benimsendi. Bu yaklaşım, vasküler cerrahlar, intervensiyonel radyologlar ve kardiyologların yakın işbirliği içinde çalışmasını içeriyor. Bu ekip çalışması, her hastaya özel tedavi planlarının oluşturulmasını ve stent yerleştirme işlemlerinin yüksek başarı oranları ile tamamlanmasını sağlıyor.

INVAMED’in venöz stent teknolojisindeki yenilikler, venöz hastalıkların tedavisinde yeni bir dönem başlatıldı. INVAMED stentleri, teknik özellikleri, uygulama alanları ve sağladığı yüksek başarı oranları ile, venöz sistem hastalıklarının yönetiminde önemli bir ilerleme sağlıyor. INVAMED, hasta bakımındaki bu dönüşümü sürdürme ve venöz hastalıkların tedavisindeki liderliğini pekiştirme konusunda ise kararlı. Hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve venöz sistem hastalıklarının etkili bir şekilde yönetilmesi yolunda, şirketin yenilikçi çözümleri önemli bir rol oynamaya devam ediyor.