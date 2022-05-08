İpek Öz, İsveç'te şampiyon

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Bastad W25'te şampiyonluğa ulaştı.

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  • 08.05.2022 15:16
  • Güncelleme: 08.05.2022 15:53
İpek Öz, İsveç'te şampiyon
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç’te düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Bastad W25’te şampiyonluğa ulaştı.

Geçtiğimiz sene kadınlar klasmanında 522 numarada yer alan milli tenisçi İpek Öz sene boyunca başarılı bir performans ortaya koyarak ilk 200’e kadar ilerledi. Roland Garros elemeleri öncesi son sınavına İsveç’te çıkan Öz Bastad W25’i kazanarak kariyerinin en yüksek seviyedeki şampiyonluğuna ulaştı. Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda sırasıyla İspanyol, İsveçli, Belçikalı ve Japon rakiplerini eleyerek finale yükselen Öz, finalde 3 numaralı seri başı Irina Khromacheva ile karşılaştı. İpek Öz, eski dünya 89 numarası Khromacheva’yı da 6-3, 6-1 yenerek kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğunu elde etti.

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İHA

SHA Editör
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