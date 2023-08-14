İpek Yazıcı 'dan üst üste birincilikler
Silivri'nin başarılı sporcu gençleri arasındaki yerini alan İpek Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yapılan Eyüp Sabri Tuncer Pony Liginde farklı kulvarlarda elde ettiği birinciliklerle Silivri'ye döndü.
4 yıldır binicilik sporuyla ilgilenen İpek Yazıcı'nın daha öncesinde Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 4. ayak sırık parkuru Yeni Binici kategorisinde iki ayrı birinciliği de bulunuyor. Yazıcı, bugüne kadar, Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 4. Ayak sırık parkuru Yeni Binici kategorisinde birincilik, Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 4. Ayak 40cm Yeni Binici kategorisinde birincilik, Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi Final Ayağı 35cm Yeni Binici kategorisinde ikincilik elde etti.