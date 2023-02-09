İpekyolu'ndaki miniklerden anlamlı yardım

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile İpekyolu Kaymakamlığı koordinesindeki deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına miniklerden gelen destekler yürekleri ısıtıyor.

Kahramanmaraş’ta merkezli ve 10 ilde etkili olan deprem bölgesi için yürütülen yardım kampanyaları devam ediyor. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere vatandaşların teslim ettiği kutu içerisinden kağıt ve madeni para dolu kumbara da çıktı. İsmi belli olmayan minik yardımseverin davranışı, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.