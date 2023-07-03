İpsala'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinden İpsala istikametine giden R.Y. yönetimindeki 81 AC 515 plakalı otomobil, Kumdere köyü kavşağına geldiği sırada, aynı istikamette giden ve kavşağa giriş yapmak isteyen C.K. yönetimindeki 59 LS 399 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada C.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.