İpsala'da çıkan hortum tır devirdi, evlerin çatılarını uçurdu

Edirne'nin İpsala ilçesinde akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle İpsala Gümrük Kapısı yolunda bir tır devrildi. Evlerin çatılarını uçuran hortum, elektrik tellerini de kopardı.

İpsala'da çıkan hortum tır devirdi, evlerin çatılarını uçurdu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin İpsala ilçesinde akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle İpsala Gümrük Kapısı yolunda bir tır devrildi. Evlerin çatılarını uçuran hortum, elektrik tellerini de kopardı.

İpsala’da gece geç çıkan hortum nedeniyle, İpsala’nın Köprü Mahallesi’ndeki evlerin çatıları uçarken, bölgede elektrik direklerindeki kablolarda kopmalar yaşandı. Hortum nedeniyle ağaçların da devrildiği İpsala’da itfaiye ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tır devrildi

Öte yandan, hortumun etkisini gösterdiği İpsala Gümrük Kapısı yolunda, emniyet şeridinde bekleyen bir tır hortumun şiddetine dayanamayarak devrildi. Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı devam ediyor.