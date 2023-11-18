İpsala'da çıkan hortum tır devirdi, evlerin çatılarını uçurdu
Edirne'nin İpsala ilçesinde akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle İpsala Gümrük Kapısı yolunda bir tır devrildi. Evlerin çatılarını uçuran hortum, elektrik tellerini de kopardı.
Edirne’nin İpsala ilçesinde akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle İpsala Gümrük Kapısı yolunda bir tır devrildi. Evlerin çatılarını uçuran hortum, elektrik tellerini de kopardı.
İpsala’da gece geç çıkan hortum nedeniyle, İpsala’nın Köprü Mahallesi’ndeki evlerin çatıları uçarken, bölgede elektrik direklerindeki kablolarda kopmalar yaşandı. Hortum nedeniyle ağaçların da devrildiği İpsala’da itfaiye ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Tır devrildi
Öte yandan, hortumun etkisini gösterdiği İpsala Gümrük Kapısı yolunda, emniyet şeridinde bekleyen bir tır hortumun şiddetine dayanamayarak devrildi. Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı devam ediyor.