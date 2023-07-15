İpsala'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Keşan’dan İpsala istikametine giden E.B. yönetimindeki 34 VIE 34 plakalı otomobil, Kumdere Kavşağı’nda önündeki H.A. yönetimindeki 22 PH 247 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonucu H.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü H.A. ambulans ile kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.