İpsala'da jandarma ekipleri açtıkları stantta sürücülere uyarılarda bulundu

Edirne’nin İpsala ilçesinde, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İpsala Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 22. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda açtıkları stant ile trafik kazalarına karşı sürücüleri bilgilendirdi.

Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, tarım araçlarından biri olan traktörlerin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 22. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda stant açtı. Trafik ekipleri; sorumluluk alanlarında bulunan traktör sürücülerine 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin, traktör ile römorklarda takılı olması zorunlu olan ve özellikle traktör ve römorkların trafikte gece daha rahat fark edilmesini sağlayan flaşörlü lamba ve üçgen reflektörün önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken diğer konular hakkında bilgilendirme yapıldı.