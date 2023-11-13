İpsala'da öğrenciler trafik kuraları hakkında bilgilendirildi

Edirne'de jandarma trafik ekipleri İpsala ilçesinde bir okulda eğitim öğretim gören öğrencileri trafik kuraları uyulması konusunda bilgilendirdi.

İpsala'da öğrenciler trafik kuraları hakkında bilgilendirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’de jandarma trafik ekipleri İpsala ilçesinde bir okulda eğitim öğretim gören öğrencileri trafik kuraları uyulması konusunda bilgilendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından İpsala ilçesi Esetçe Beldesinde bulunan Suzan Demirci Çağdaş Yaşam Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme, trafik jandarmasının kullandığı araç gereçlerin tanıtımı ve yayaların trafikteki hareket tarzı konularında trafik eğitimi bilgilendirmesi yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman