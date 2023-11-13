İpsala'da öğrenciler trafik kuraları hakkında bilgilendirildi
Edirne'de jandarma trafik ekipleri İpsala ilçesinde bir okulda eğitim öğretim gören öğrencileri trafik kuraları uyulması konusunda bilgilendirdi.
Edirne’de jandarma trafik ekipleri İpsala ilçesinde bir okulda eğitim öğretim gören öğrencileri trafik kuraları uyulması konusunda bilgilendirdi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından İpsala ilçesi Esetçe Beldesinde bulunan Suzan Demirci Çağdaş Yaşam Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme, trafik jandarmasının kullandığı araç gereçlerin tanıtımı ve yayaların trafikteki hareket tarzı konularında trafik eğitimi bilgilendirmesi yapıldı.