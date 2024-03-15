İpsala Kaymakamı, Mehmetçikle iftar yaptı
Edirne'nin İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile iftar yaptı.
Edirne’nin İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile iftar yaptı.
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Türkiye’nin Yunanistan sınırındaki sıfır noktasında bulunan Ziyaret Karakol Komutanlığında görev yapan kahraman Mehmetçikler ile birlikte iftarını açtı. İftar programına, İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve kahraman komandolar katıldı.