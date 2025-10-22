İpsala Kaymakamlığı'ndan anız yakanlara uyarı: 'Ceza kesmekten yorulduk, bu görüntüler İpsala'mıza yakışmıyor'

Edirne’nin İpsala ilçesinde son günlerde artan anız yangınları üzerine İpsala Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert paylaşımla çiftçiyi uyardı.

İpsala Kaymakamlığı’nın paylaşımında, anız yakmanın çevreye, tarıma ve insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekilerek, bu alışkanlıktan artık tamamen vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Anız yaktığınızda başkalarının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğinizi unutmayın. Fotoğraftaki görüntü, adam öldürmeye teşebbüs suçuna neden olabilecek bir tehlike taşımaktadır. Yangının meydana geldiği tarlanın sahibine adli ve idari işlem başlatılmıştır. İdare olarak ceza kesmekten yorulduk" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın sonunda, "Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. Bu görüntüler İpsala’mıza yakışmıyor" denilerek vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı’nın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, bölgedeki anız yangınlarıyla ilgili denetimlerin artırılacağı öğrenildi.