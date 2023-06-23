İpsala Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı

İpsala Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni İpsala Meslek Yüksekokulu bahçesinde coşkuyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan İpsala Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Laboratuvar Teknolojisi Bölümü öğrencisi Sidar Altın, Trakya Üniversitesinden aldıkları eğitimin çok değerli olduğunu belirterek her anlamda kendilerine destek veren ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, meslek yüksekokulu ile ilgili bilgiler vererek başladığı konuşmasında, “Okulumuz eğitim öğretimde 20. yılını tamamlayarak 18. dönem mezunlarımızı vermektedir. Bu yıl mezun olan 200 mezunumuz ile İpsala Meslek Yüksekokulu olarak yaklaşık 3 bin 500 mezun vererek meslek elemanını ülkemize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Okulumuz 3+1 iş yeri (iş yerinde mesleki eğitim) uygulama eğitimi modeline geçen ilk üniversite ve meslek yüksekokullarından olmuştur. 3+1 eğitim sitemine katılarak iş yerlerinde ve kurumlarında öğrencilerimize iş yerinde eğitim imkanı veren kurumlara ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında akademisyenlere ve ailelere de seslenen Müdür Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, “Öğrencilerimizi eğiterek yarınlara hazırladıkları için akademik kadromuzu da kutluyorum. Kıymetli öğrenci velilerimiz, öğretimleri süresi içerisinde evlatlarınız bizim de evlatlarımız ve emanetimiz oldular. Öğrencilerimiz, daima örnek davranışlar içerisinde olmuşlardır. Bu nedenle evlatlarınızla gurur duyabilirsiniz. Bir teşekkür de fedakarca çalışarak öğrencilerimizin daha iyi ortam ve şartlarda eğitim görmelerini sağladıkları için idari personelimize ediyorum” diyerek öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında öğrencileri ve ailelerini tebrik ederken, akademik ve idari personeli özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, “Bugün sizin için bir başlangıç. Meslek hayatına atılıyorsunuz. Burada öğrendikleriniz sizler için bir anahtar rol oynayacaktır. Sürekli olarak kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Değişimin baş döndürücü bir hız ile gerçekleştiği ve rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde sizin için fark oluşturacak bilgi ve beceriler elde etmeniz gerekmektedir. Yakın geçmişimizin ‘başımıza icat çıkarma’ kavramı geçerliliğini kaybetti. Sizlerden beklentimiz icatlar çıkarmanızdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi.

Mezuniyet törenine bir video mesaj ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, öğrencilerin Trakya Üniversitesinden donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını vurgulayarak hayatta başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu her türlü fedakârlığı yaparak evlatlarını yetiştiren aileleri ve kendi bilgi birikimini öğrencilerden esirgemeyen akademisyenleri de tebrik etti.

Konuşmalar sonrasında bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrencilere plaket ve belgeleri verildi.

Tören, programlara göre mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin verilmesinin ve meslek andının okunmasının ardından sona erdi.

Törene; İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İlçe Müdürleri ve başkanları ile akademik ve idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.