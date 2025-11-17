İpsala Pirinci Avrupa Birliği'nde tescil edildi

Edirne’nin İpsala Ovası’nda yetişen İpsala Pirinci, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescil edilerek resmen koruma altına alındı. Türkiye’nin AB’de tescillenen ürün sayısı 42’ye yükselirken, bu listeye İpsala Pirinci de dâhil oldu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, gelişmeyi kamuoyuna duyurarak, sürecin ilçe ve bölge açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kaymakam Sevgili, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İpsala Pirinci’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili almış olmasını büyük bir gurur ve memnuniyetle kamuoyuna duyuruyorum. ‘İpsala Pirinci Dünyada Birinci’ sloganımızın uluslararası alanda da karşılık bulması, ilçemizin tarımsal üretimindeki kalite anlayışının ve uzun soluklu emeğin bir sonucudur. Bu tescille birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki coğrafi işaretli ürün sayısı 42’ye ulaşmış, İpsala Pirinci de bu değerli listeye adını yazdırmıştır. Tescil sürecinde katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, üreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İpsala’mızın tarımsal üretimdeki marka değerini daha da ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

AB tescilinin, İpsala Pirinci’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırması ve bölgedeki üreticilere ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.