IQ Money'den NetKasam'a 3,2 milyon dolar yatırım

KOBİ’lere e-ticaret operasyonlarında uçtan uca çözümler sunan NetKasam, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketinden 3,2 milyon dolar yatırım aldı.

KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncülük etmek için e-ticaret operasyonlarında uçtan uca çözümler sunan NetKasam, aldığı doğrudan yatırım ile büyümeye devam ediyor. Şirket, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketinden 3,2 milyon dolar yatırım ile şirketin büyüme planlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Amacı klasik masaüstü muhasebe yazılımlarının e-ticaret yapan şirketlere yaşattığı zorlukları ortadan kaldırmak ve e-ticaret işletmelerinin ihtiyaç duydukları tüm özellikleri sunarak operasyon ve personel maliyetlerini azaltmak olan NetKasam, 2018 yılında Fatih Duygu tarafından kuruldu. NetKasam hali hazırda Online muhasebe, e-ticaret ve Pazaryeri entegrasyonları, Kredi kartı ve Kapıda ödeme ile satış, Online tahsilat sistemi ve kargo entegrasyonları gibi daha bir çok özelliği içinde barındırıyor.

NetKasam’ın Kurucu ve CEO’su Fatih Duygu, aldıkları bu yatırım ile şirketin büyüme planlarını hızlandıracağına inandıklarını belirtti. Fatih Duygu, "Yeni yatırım ile birlikte, NetKasam’ın Türkiye’de ve dünya genelinde daha fazla işletmeye ulaşması için yapabileceğimiz çok şey var. Yatırımcımızın tecrübeleri ve fikirleri, NetKasam’ın hizmetlerinin geliştirilmesine ve müşterilerimize daha fazla değer sağlamamıza yardımcı olacak" dedi.

NetKasam’a yaptıkları yatırıma yönelik olarak IQ Money Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran tarafından yapılan açıklamada, "NetKasam’ın e-ticaret alanında sunduğu uçtan uca hizmetlerin müşteri odaklı yaklaşımı ve inovasyonu bizi etkiledi. Bu yatırım, NetKasam’ın ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve dünya pazarında global bir marka olmasında katkıda bulunmak için kullanılacak" ifadelerinde bulundu.

NetKasam tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar en az 4 farklı ülkede şirketleşmeyi ve takip eden yıl içinde ise en az 10 ülkede hizmet vermeyi planladıkları aktarıldı.