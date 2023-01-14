IQ Money'in yeni genel müdürü Dr. Hasan Alpago oldu

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’de genel müdürlük görevine IQ Money Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Hasan Alpago getirildi.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin genel müdürü değişti. Genel müdürlük görevine Dr. Hasan Alpago getirildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Dr. Hasan Alpago, ’doktor’ unvanını Viyana Ekonomi Üniversitesinde aldı. Avusturya’da uzun süre finans ve yatırım danışmanlığı yapan Dr. Hasan Alpago, aynı zamanda akademisyen olarak WU Wirtschaftsuniversitt Wien’de aktif olarak çalışmalarda bulundu.

2015 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan ve İstanbul’da çoğunluğu yüksek lisans seviyesinde üniversitede dersler vererek, tez danışmanlığı yapan Dr. Hasan Alpago, 2019 yılından beri IQ Money AŞ’nin yapılandırılması ve geliştirilmesi sürecinde yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev yaptı.

Dr. Hasan Alpago ayrıca veri madenciliği, dijital ödeme sistemleri, iktisadi analiz dalında çok sayıda uluslararası akademik yayına da imza attı. Toplumsal sorumluk projeleri çerçevesinde çok sayıda roman ve edebi eser neşreden Dr. Hasan Alpago, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmekte olup evli ve 1 çocuk babasıdır.