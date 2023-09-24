Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlara hız kesmeden devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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