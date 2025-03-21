Irak Konsolosluğuna uzun namlulu silahlı saldırı

Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Yaralanan olmazken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Irak Konsolosluğuna uzun namlulu silahlı saldırı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Şişli’de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’na motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Yaralanan olmazken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli’de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla, konsolosluğa doğru ateş açıldı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor.