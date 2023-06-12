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- Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama-tarama görevine devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
Yapılan operasyonda 20 adet savunma el bombası, 20 adet el bombası fünyesi, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 15 adet RPG-7 sevk fişeği, bin 880 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı ve 2 bin 846 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.