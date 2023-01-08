Iraklı Türkiye mezunları Bağdat'ta buluştu

Türkiye’de eğitim almış Iraklı mezunlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle İran’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle Irak’ın başkenti Bağdat’ta Türkiye Mezunları programı gerçekleştirildi. Programa Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almış Iraklı mezunlar katıldı. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan programda, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan yer aldı.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’de dünyanın 180 ülkesinden yaklaşık 15 bin burslu uluslararası öğrencinin eğitimlerine devam ettiğine dikkat çekti. Eren, her yıl ise yaklaşık 170 bin uluslararası öğrencinin Türkiye’de eğitim almak için başvuruda bulunduğunu aktardı. Eren, 1940’lı yıllarından bu yana Türkiye’den yaklaşık 200 bin kişinin mezun olduğunu ve bunların hem kendi ülkelerine hem de Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkilere önemli katkılar verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’den mezun olanlarla ilişkileri koparmadıklarını anlatan Eren, ilişkilerin devem etmesi için Türkiye mezunları dernekleri kurulduğunu sözlerine ekledi.

“Mezunlarımızla irtibatı koparmıyoruz”

Başta Bağdat olmak üzere Kerkük, Musul ve Erbil kentlerinden Türkiye mezunları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Eren, “Mezunlarımızla daha iyi irtibat ve iletişimin kurulması için 30 ülkede 34 dernek ihdas ettik. Irak’ın Erbil kentinde bir derneğimiz var. Irak’ta dernek sayısını artırmayı düşünüyoruz. Başkent Bağdat ve Kerkük’te de dernek açmayı planlıyoruz” dedi.

Irak ve Bağdat’ın tarih boyunca huzur ve barış anlamına gelen Darüsselam olarak bilindiğini hatırlatan Eren, yeniden ve daima bunun böyle kalması temennisinde bulundu. Abdullah Eren, Türkiye mezunlarının dünyanın çeşitli ülkelerinde bakan, vekil ve iş adamı konumunda bulunduğunu, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye Bursları önemli bir proje

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, uzun yıllar önce ortaya atılan ve 2012’den bu yana YYB uhdesinde Türkiye Bursları markasıyla devam eden adımın önemli bir proje olduğunu aktardı. Irak’ın çeşitli kentlerinden öğrencilerle beraber Türkmenlerin de bu projeden büyük fayda gördüğünü belirten Turan, Türkiye mezunlarının Irak’ın çeşitli kentlerinde kendi alanlarında oldukça faydalı hizmetler verdiklerini söyledi. Turan, bu önemli projenin daha da gelişmesi ve devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye mezunu Iraklı vatandaşların Türkiye-Irak bağlarını güçlendiren ve devam ettiren birer kültür elçileri olduklarını belirten Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de, Irak’ın birlik ve beraberliğinin Türkiye için önemli olduğunu belirtti.