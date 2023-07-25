İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız arama-tarama faaliyetinde, İran’dan ülkemize geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma’ya teslim edildi" ifadelerine yer verildi.