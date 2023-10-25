İran'dan uyuşturucu getiren tır Sakarya'da enselendi
İran'dan ülkeye uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen ve takibe alınan tır, Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Tırda 13 kilo 250 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
İran’dan ülkeye uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen ve takibe alınan tır, Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Tırda 13 kilo 250 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İran’dan, ülkeye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir tır takibe alındı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan tırın içerisinden 13 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. 1 şüphelinin de yakalandığı operasyonun anları ise polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.