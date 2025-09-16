İran hudut hattında 14 bin 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14 bin 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığımız ve 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14 bin 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

