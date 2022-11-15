İran'ın onur konuğu Prof. Dr. İbrahim Öztek

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 12-14 Kasım tarihlerinde İran’da yapılan Uluslararası Zorhane Sporları ve Kuşdi Pehlivan Federasyonu’nun onur konuğu olarak İran’a davet edildi. Organizasyonu yerinden takip eden Öztek, "Kuşdi güreşinin kendine has özel bir binası mevcut. 85 ülkede federasyon kurmuşlar. Çalışmalarını takdirle karşıladım" dedi.

Türkiye’de birçok branşta 15 yıl federasyon başkanlığı yapmış olan ve şu anda da Türkiye Aba Güreşi Federasyonu başkanlığını yürüten Prof. Dr. İbrahim Öztek, İran’da 12-14 Kasım günleri yapılan uluslararası Zorhane Sporları ve Kuşdi Pehlivan Federasyonu’nun (International Zurkhaneh Sports and Koshti Pahalvani Federation/İZSF) onur konuğu olarak İran’a davet edildi. Kuşdi’yi yönetenlerin Türk ve Fars kökenli olduğunu, aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin görevlerini kardeşçe yürüttüklerini dile getiren Öztek, "Federasyonun 11-17 Kasım tarihlerinde yapmış olduğu uluslararası hakem ve antrenör kursu etkinliğini, bu etkinlik çerçevesinde Kuşdi güreşlerinin güç kazanma eksersizleri ve teknik yapılanmasını tanımış oldum. Güç oluşturmada; mil denilen ağır labutlar ve çapbade denilen zincir ve ağır ağaç kalkanlar kullanılıyor. Çeviklik için de çok hareketli sportif oyunlar uygulanıyor. Zorhane ve Kuşdi kelimeleri bizim için pek yabancı değil. Zira Osmanlı Devleti’nde spor yapılan yani zorlanılan, güç kuvvet kazanılan spor tekkelerine ’Zorhane’ denirdi. Kuşdi güreşi ise bizim Kahramanmaraş’a has şalvar güreşlerinin tıpa tıp aynısı. Hatta İran’dan birkaç kez Şalvar güreşlerine katılmışlar. Konya’da da Kuşdi güreş turnuvası yapmışlar. Aynı zamanda bu güreş, giysisi dışında aynen bizim Aba güreşimizin benzeri. Ayrıca İran’ Çulha güreşleri var ki, giysisine, mersah’ına kadar bizim Aba güreşimizin aynısı" diye konuştu.

"85 ülkede federasyonları mevcut"

Organizasyondan oldukça etkilendiğini ve çalışmlarını takdir ettiğini söyleyen İbrahim Öztek, "İnternasyonal Kuşdi güreşi federasyon başkanı Mohsen Mehralizadeh Türk asıllı, daha önce İran’ın spor bakanlığı görevini yürütmüş. Kuşdi’yi yönetenler de Türk ve Fars kökenli olarak, aralarında hiçbir ayırım gözetmeksizin görevlerini kardeşçe yürütüyorlar. Kuşdi güreşinin kendine has özel bir binası mevcut olup, mükemmel ve modern bir donanıma sahip. 85 ülkede federasyon kurmuşlar. Çalışmalarını takdirle karşıladım. Pazar günü yapılan çalışma, tamamen özel olarak benim için ve bu spor hakkında bilgi edinmem için hazırlanmıştı. 40 kadar, İranlı, Rus, Hintli ve Iraklı kursiyerler hünerlerini sergilediler. Bir yanda da sporculara şiirsel telkinlerde bulunan, ritim saz ile tempo tutan salonun üst kısmında makamı olan bir mürşit yer almaktaydı" dedi.

"Aba ve Kuşdi güreşlerini, tüm Dünya’da tanıtmak için protokol oluşturduk"

Organizasyonda yapılan tanıtım sonrası Aba güreşi ile çok fazla benzerlikler gösterdiğini belirten Öztek, "İran’a Dünya Aba güreşi Eş Başkanı olarak davetliydim. Onlara video ile Aba güreşimizi tanıttım. Bu sporun başkanı ve dünyaya yayılımındaki gayretleri konusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın çalışmalarını anlattım. Sonuç olarak Aba ve Kuşdi güreşlerini İran’da, Türkiye’de ve Dünyada tanıtma ve yaygınlaştırma konusunda imkanlar el verdiğince üzerimize düşen görevleri spor adamları olarak gençliğimizin hizmetine sunma konusunda görüşlerimizi ortaya koyduk ve bu konuda bir protokol oluşturduk" ifadelerini kullandı.