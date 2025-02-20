İran plakalı araçtan 34 kilo eroin çıktı

Kocaeli’de narkotik ekipleri tarafından İran plakalı bir araçta yapılan aramada, bagaj tabanına gizlenmiş 66 paket 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü operasyonda, Esendere Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı araç Kocaeli’de durduruldu. Araçta bulunan İran uyruklu A.S. ve E.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. ile Ayrıca araçta, yaşı küçük 2 kişinin bulunduğu da öğrenildi.

Araçta yapılan aramada, bagaj taban kısmına gizlenmiş 66 paket halinde 34 kilogram 350 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı değerlendirilen İran uyruklu 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.S. ise tutuklandı.