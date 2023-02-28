İranlı aile depremzedeler için arabasını satışa çıkardı

Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşamını sürdüren İran kökenli Akbari ailesi; 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için tek birikimleri olan 110 bin TL değerindeki 2004 model aracını satışa çıkardı.

Umre parasını bağışlayıp verdiği ders ve mesajlarla dünya üzerindeki birçok gönüle giren Yüreğilli Mehmet Çakırhan ile başlayan, Sındırgılı bir vatandaşın da aracını konteyner almak için satması, maaş yardımları, kumbara yardımları ve "Evim Yuvam Olsun" ile yardım seferberliğinde örnek ilçe halini alan Sındırgı’da; yabancı kökenli aileler de yardım seferberliğinde "Biz de varız" dedi.

7 yıldır Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Akbari ailesi, 2 yıldan beri Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ikamet ediyor. Türkiye’ye geldikleri andan itibaren Türk insanının çok sıcakkanlı, misafirperver olduklarını ve hiç yabancılık hissettirmediklerini belirten Akbari ailesi, depremin ilk anından itibaren haberleri izlediklerini ve çok etkilenip üzüldüklerini, yardım için ne yapabiliriz diye düşündüklerini, bu sebeple de aracını satmaya karar verdiklerini belirtti. Tek birikimleri olan aracını satışa koyan aile, aracın satışından elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacak. İranlı ailenin aracı da Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan yardım çadırının yanında duruyor.

"Aracımı aldığım günden daha mutluyum"

18 yaşında ehliyetini aldığı gibi aracını da alan 25 yaşındaki Mona Akbari, arabasını ilk aldığı gün yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşadığını belirtip, depremzedelere bağış yaparak başkalarını da mutlu edeceğini ifade etti.

İnsanlara yardım edebilmenin en büyük mutluluk olduğunu, Türk insanın yardımları karşısında yardım sırasının kendilerinde olduğunu belirten Mona Akbari, "Biz 7 yıldır Türkiye’deyiz. Türkiye’ye geldiğimizde ehliyet almayı çok istedim. Gittim ehliyetimi aldım, ehliyeti aldıktan sonra arabayı aldım. Bu araba çok güzel, çok vefalı. Hiç beni yarı yolda bırakmadı. Evet, modeli biraz düşük, 2004 model ama çok vefalı bir araba. Çok mutlu olmuştum bunu aldığım zaman. Ama şimdi onu satıyorum çünkü başkaları da mutlu olsun, Türk vatandaşlarımız mutlu olsun. Arabadan elde edilen geliri bütün hepsini depremzedelerimize bağışlayacağım" dedi.

Mona Akbari’nin ağabeyi Milad Akbari ise, "Deprem olduğu gece, biz Türkiye’de deprem olduğunu anladık. Çok üzüldük ve düşündük ki Türk vatandaşlarımıza nasıl yardım edebiliriz. Düşündük ki tek varlığımız bir araba var ve onu satalım, bütün parayı Türk vatandaşlarımıza, depremzedelerimize bağışlayalım. Hepimiz beraber bu felaket günlerini atlatalım ve hepimiz çok mutlu olalım" ifadelerini kullandı.

Anne Afsaneh Naseri, "Başka insanları gördüm orada ve bir lokma bile geçmiyordu boğazımdan. Ben de haberleri gördüm, çok üzüldüm. Allah’a hep söyledim, çocuklarıma söyledim, ne yapayım? Allah’ım elimden ne gelir, nasıl yardım ederim bu insanlara? Benim de çocuğum var, biliyorum çok zor. Bu arabayı satalım, verelim dedik Allah rızası için. Bu güzel insanların elinden tutalım hep beraber, yeniden güzel şehirler olsun. Yardım edeyim, Allah bereket verirse tekrar devam edeyim" şeklinde konuştu.