İrem dünya klasmanında

Silivrili genç milli tenisçi İrem Kurt (16), Antalya’da düzenlenen ITF World Junior Tennis (Dünya gençler Tenis Turu) finalist olarak tamamladı. AB ülkelerinden gelen rakiplerini yenen Kurt otoritetelr tarafından dikkatle takip edildi.

Dünyada her yıl 5 ayrı bölgede düzenlenen ITF World Junior Tennis turnuvasına katılan genç tenisçilere başarılarına göre uluslararası sıralamada yer veriliyor. Turnuvayı finalist olarak tamamlayan İrem Kurt 2023 yılı için Dünya’daki en iyi 350. Tenisçi olarak tescillendi.

Gelecek vaat eden Kurt için tenis otoriteleri ileriki yıllarda dünyada ilk 10 arasına girmesine kesin gözüyle bakıyor.

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