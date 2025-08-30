İrem Kurt'tan Türk Tenisine Çifte Zafer!

Alanya’da düzenlenen 18 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden milli tenisçi İrem Kurt, hem tek kadınlarda hem de çift kadınlarda zirveye çıkarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. ENKA Spor Kulübü sporcusu olan Kurt, Türk tenisinin gelecek vadeden isimleri arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı.

Genç yetenek, çiftler finalinde Yaren Özen ile birlikte rakiplerini mağlup ederek kupaya uzandı. Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Kurt, “Destekleri için hocalarıma, sponsorlarıma, kulübüm ENKA Spor Kulübü’ne ve Türkiye Tenis Federasyonu’na teşekkür ederim. Çiftler şampiyonluğunda yanımda olan partnerim Yaren Özen’e ayrıca teşekkürler. Yeni hedeflere doğru yolculuk devam ediyor” dedi.

İrem Kurt, hedefinin uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmek olduğunu belirtti. Başarısıyla Silivri’ye de büyük bir gurur yaşatan genç sporcu, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.