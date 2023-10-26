İrfan Can Kahveci, 'dalya' dedi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ludogorets karşısında sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

İrfan Can Kahveci, 'dalya' dedi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ludogorets karşısında sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşırken sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadelenin 63. dakikasında Dusan Tadic’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 3. golde büyük rol oynadı. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan İrfan Can, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

28 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe forması altında Süper Lig’de 72, Avrupa kupalarında 22, Türkiye Kupası’nda da 6 kez mücadele etti. Başarılı orta saha bu süreçte 19 kez gol sevinci yaşadı.

2023-2024 sezonunda kariyerinin en iyi başlangıcına imza atan İrfan Can, tüm kulvarlarda 17 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.