İrfan Can Kahveci gol sayısını 5'e çıkardı
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 5. golünü attı.
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 5. golünü attı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde Macaristan ile mücadele ederken, millilerin üçüncü golü İrfan Can Kahveci’den geldi. Maçın 73. dakikasında Mert Müldür’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu’nun göğsüyle indirdiği topu İrfan Can düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-0’a getirdi.
29 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 5. gol sevincini yaşadı.
Maça yedek başlayan İrfan Can Kahveci, 72. dakikada Oğuz Aydın’ın yerine oyuna girdi.