İş adamı Akdeniz'e Cannes'da 'insanlık ödülü' verildi

New York'ta yaşayan ve ABD'nin ünlü pizza zincirinin sahibi olan iş insanı Hakkı Akdeniz'e, Fransa'nın Cannes şehrinde insanlık ödülü verildi.

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  • 24.05.2022 13:04
  • Güncelleme: 24.05.2022 18:11
İş adamı Akdeniz'e Cannes'da 'insanlık ödülü' verildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

New York’ta yaşayan ve ABD’nin ünlü pizza zincirinin sahibi olan iş insanı Hakkı Akdeniz’e, Fransa’nın Cannes şehrinde "insanlık ödülü" verildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen World Influencers and Bloggers Awards, Cannes’da gerçekleştirildi. Ödül alanlar arasında Hayırsever iş insanı Hakkı Akdeniz’in yanı sıra Khaby Lame, Nikkie Tutorials, Alec Monopoly, Madalina Ghenea gibi isimler yer aldı.

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Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) törenine katılan Hakkı Akdeniz’e evsizlere yönelik yardım çalışmalarından dolayı "insanlık ödülü" verildi. Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda davetlinin katıldığı törenin bilet satışlarından elde edilen gelirin de Ukrayna’daki savaştan etkilenen çocukların eğitimi için harcanacağı bildirildi.

Diyarbakır’da doğan Akdeniz, çocuk yaşlarda önce Kanada’ya oradan da New York’a gitti ve Champion Pizza zincirini kurmayı başardı. New York’ta uzun süre sokaklarda yaşayan Akdeniz, 10 yıldan fazla süredir New York sokaklarında kalan evsizlere yardım etmeyi sürdürüyor.

"İlham için kullanacağım"

Ödül töreninde konuşan Hakkı Akdeniz, "WIBA ödüllerine aday gösterildiğim ve seçildiğim için onur duydum. Bu inanılmaz ödül için müteşekkirim. Bu ödülü, insanların birbirlerine iyilik yapmalarına ve yardım etmelerine ilham vermesi için kullanacağım, umarım insanlar bunu görür. Ve yine umuyorum ki, herhangi bir yerden başlanılabileceğini ve tıpkı benim yaptığım gibi dünyada büyük etki oluşturabileceklerini anlarlar" dedi.

İHA

SHA Editör
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