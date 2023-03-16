İş adamı Arslantaş, milletvekilliği için müracaatını yaptı

Arslantaş, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı görüşmeler sonrasında Çankaya’daki AK Parti Genel merkezine giderek müracaatını yaptı. Arslantaş’ın önümüzdeki günlerde aday adaylığı süreci hakkında detaylı olarak basın toplantısı yapacağı öğrenildi.

HAKAN ARSLANTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Silivri’de doğdum. Kore Gazisi babanın 7 kardeşli bir ailenin evladıyım. İlk okulu Piri Mehmet Paşa’da, ortaöğrenimi Silivri Ortaokulu ve Silivri Lisesinde dereceyle tamamladıktan sonra 1989 yılında girdiğim Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1993 yılında başarıyla mezun oldum. 1998 yılında da İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme dalında MBA yaptım. Yüksek Lisansımın bir kısmını Amerika’da tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Askerlik hizmetimi 1996 yılında Teğmen olarak Tunceli’de ifa ettim. Evliyim, Merve ve Melisa adında iki evladım var. Hayatın bize yüklediği sosyal sorumluluk gereği, birçok sivil toplum örgütünde bulundum. MGV, Fazilet Partisi ve Refah Partisinin değişik kademelerinde görev aldım. Halen birçok STK’da çalışmalarıma devam etmekteyim. İş yaşamımda başta sağlık sektörü olmak üzere, sigortacılık, fuar hizmetleri, yapı malzemeleri, inşaat ve gayrimenkul alanlarında çeşitli ülkelerde faaliyette bulundum. İş hayatıma inşaat ve gayrimenkul üzerine İstanbul Silivri’de devam etmekteyim.