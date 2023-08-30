İş adamı Hassan Oroujzadeh Karabağ zaferinin yıl dönümü için konser düzenleyecek

Türkiye’de yaşayan İranlı iş adamı Hassan Oroujzadeh, Karabağ’ın tarihi zaferi için büyük bir konser düzenlemeye hazırlanıyor. Türk dünyasının en sevilen rap şarkıcılarından birinin sahneye çıkacağı organizasyon, İstanbul’da gerçekleşecek.

Azerbaycan, Kasım ayında Karabağ zaferinin 3’üncü yılını kutlayacak. Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’yı işgalden kurtardığı tarihi zafer için İstanbul’da da özel bir kutlama organize edilecek. Türkiye’de yaşayan İranlı iş adamı Hassan Oroujzadeh tarafından düzenlenecek gecenin sürprizi, Türk dünyasının en sevilen rap şarkıcılarından biri olacak.

Adı şimdilik gizli tutulan sanatçının, Hassan Oroujzadeh’in yakın arkadaşlarından ünlü rapçi Payam Turk olabileceği konuşuluyor. Hassan Oroujzadeh, vatanları uğruna şehit düşen Karabağ askerleri ile ailelerine armağan ettiği bu dev konserin tarihini ve yerini yakında açıklayacak.

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Oroujzadeh, bugüne dek çeşitli ödül organizasyonlarında ‘En İyi Girişimci’, ‘En İyi Yönetici’, ‘En İyi İhracatçı’, ‘En Güvenilir İş Adamı’, ‘En İyi Üretici’ ve ‘En İyi Milli Marka’ ödüllerine layık görüldü. Türkiye’yi kendi vatanı gibi gördüğünü dile getiren Hassan Oroujzadeh, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından İran’dan bölgeye gönderilen yardımlara da öncülük etti.