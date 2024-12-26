İş adamı Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen iş adamı Rıza Kalkavan, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan’ın kardeşi 59 yaşındaki iş adamı Rıza Kalkavan, İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Kalkavan, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Kalkavan’ın kız arkadaşı Sibel Civelek, arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu, arkadaşları ve ailesi katıldı.

Kalkavan’ın sahte alkolden hayatını kaybettiği haberleri üzerine konuşan kız arkadaşı Sibel Civelek, “Fenalaştı ve hastaneye kaldırdık netice bu. Basında çıkan sahte alkol iddiaları yanlış. Gece 02.00 gibi hastaneye kaldırdık. 9 saat kadar yoğun bakımda kaldı. Öğleye doğru da kaybettik” dedi.

İlkokul arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu ise, “İlkokul arkadaşımdı, beraber büyüdük. 62 yaşındayım 55 senem bu aile ile geçti. Rıza kardeşim gibiydi, kardeşimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Neden gittiğini biliyoruz. Sağolsun Ömer Koç arkadaşımız onu hastaneye götürdü. Detayını bilmiyorum ama demek ki bu bir şekilde satılıyor. Birbirine çok bağlı bir aileydiler. Nazım Amca, Noyan Teyze ve Billur’u peş peşe kaybettik. O da zor bir dönemden geçiyordu” diye konuştu.

"Rıza abi, ablasını ve annesini kaybettikten sonra ister istemez çöktü"

Kalkavan’ın Suadiye’de yaşadığı apartmanın görevlisi Uğur Naz ise, “Rıza abi, ablasını ve annesini kaybettikten sonra ister istemez çöktü. Son zamanlarda kendini alkole fazla vermişti. 9 senedir burada siparişleri ben alıyorum. İstediklerini hep tekel bayilerinden aldım. Sağdan soldan hiç sahte alkol almadım. Kaçak alkol kullandığını da ilk defa duydum” dedi.

Rıza Kalkavan’ın sahte içki yüzünden hayatını kaybettiğini iddia eden yakın arkadaşı Gazeteci Asena Özkan ise, “Sahte alkol iddiaları doğru. Maddi sıkıntılar çektiği iddiası doğru değil tercihen bunu içiyordu. Sosyal bir içici olacak kadar düzenli alkol kullanıyordu. Ben bir doktor ya da adli tıp uzmanı değilim fakat arkadaşı olarak benim bildiğim bu. Art arda önce annesi sonra ablası en son da kedisini yitirdi. Bu yüzden biraz sıkkın ve üzgündü. Sahte içki almak isteyen herkes bunu alabilir nereden aldığı sorun değil ve içen herkes bu riski bilir. Kadıköy tarafından alıyordu. Bizim arkadaş çevremizde herkes kimin ne yaptığını bilir” diye konuştu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Rıza Kalkavan’ın cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.

Öte yandan, Rıza Kalkavan’ın kesim ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuyla ortaya çıkacağı öğrenildi.