İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde karar

Pendik’te 5 yıl sonra cesedi toprağa gömülü halde cesedi bulunan iş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Kararın ardından müşteki avukatlarına saldıran 4 şüpheli ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Pendik’te 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşı Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan ile tartışan ve sonra kaybolan Tekin Uğurlu’nun (44) cesedi, parçalanıp 3 torba halinde toprağa gömülü halde boş bir arazide bulunmuştu. Olayın ardından Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan adliyeye sevk edildi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Kararın ardından avukatlara saldırı

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasının ardından sanık tarafından Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu müşteki avukatı olan Barış Kalkan, Mehmet Çimen ve Melike Dişli Kalkan’a saldırdı.

Avukatın kemiği kırıldı

Olaya ilişkin Sulh Ceza Hakimliği kararında, “Şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu ve Salih Uğurlu’nun müştekiler tarafından teşhisi birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin müşteki avukatlarını adliye koridorlarında kasten yaraladıkları, şüphelilerin bu eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan’ın vücudunda ayrıca kemik kırığı oluştuğu” ifade edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Hakimlik, “Şüphelilerden Yusuf Uğurlu’nun firar oluşu ve henüz yakalanamamış olması, delillerin bu aşamada karartılma ihtimali, suçun işleniş biçimi, şüphelilerin kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, değerlendirildiğinde suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi de dikkate alındığını ifade ederek şüphelilerin ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanmalarına hükmetti.