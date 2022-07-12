SON
DAKİKA
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Joshua King, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

İş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın cenazeleri defnedildi.

İş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala’nın cenazeleri defnedildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba mahallesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala’nın cenazesi, bugün memleketi olan Ankara’nın Kazan ilçesindeki İymir köyünde defnedildi. Sürat teknesiyle yatlarına dönen iş adamı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina Pala, denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarpmıştı. Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş, 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralanmıştı. Cenaze törenine kızları Asmin Pala ve kazada yaralanan Mina Pala’nın yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok iş adamı, arkadaşları ve hemşehrileri katıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin