İş adamı Volkan Malkoç'tan yılbaşı mesajı

Malkoç, yeni yıl mesajında, “Olağanüstü gelişmelere sahne olan 2022 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni umutlar ve yeni beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Tabi ki öncelikle dileğimiz ülkemiz ve tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması, insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır. Yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getiren yeni yılın, tüm insanlığa, ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin ve barışın daha da çoğaldığı bir yıl olması dileklerimle" ifadelerini kullandı.