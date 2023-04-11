İş adamından depremzedelere iftar

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Gölbaşı’na gelen depremzedeler iftarda bir araya geldi.

Ankara Gölbaşı ve Çankaya’daki oturuma hazır 18 dairesini depremde evini kaybeden ailelere açan Amasyalı iş adamı Abdurrahman Övündür, misafir ettiği depremzede ailelerle iftarda bir araya geldi.

Gölbaşı’nda yaşayan iş insanı Abdurrahman Övündür deprem etkilenip Gölbaşı’na gelen ve kendilerine kalacak ev tahsis edilen ailelerle birlikte iftar sofrasında buluştu.

Övündür, “Yıkıcı felaketin ardından bizlerde elimizden geldiği kadarı ile yaraların sarılması için elimizden gelen, bize düşen ne varsa yapmaya çalıştık. Hala da bunun için gayret gösteriyoruz. Deprem sonrası kış şartlarında evlerini kaybeden barınacak bir sıcak yuva arayan ailelere Gölbaşındaki diğer hayır sahiplerinin de eşya yardımları ile kısa sürede hazır hale getirerek ailelerimizi yerleştirdik’ diyen Övündür, misafir edilen ailelerden herhangi bir bedel almadığını belirterek; “bir daha ülkemize böyle acılar ve afetler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Depremzedelere verilen iftarda aynı zamandı bir dönem önceki Gölbaşı Belediye eski başkanı Fatih Duruay ve Gölbaşı’nın tanınmış iş insanı Hürriyet Ergezer de yer aldı.