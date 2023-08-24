İş arayan vatandaşların umudu Pursaklar Belediyesi

İş arayan vatandaşlara yeni iş imkanları sunmak adına yoğun mesai harcayan Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, işveren ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Şefliği; vasıflı, vasıfsız vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla sürekli iletişime geçerek, ilçe halkının istihdam edilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, herkesi iş sahibi yapmayı hedeflediklerini kaydederek, ‘‘Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşerilerimizi iş sahibi yapmak adına İstihdam Şefliğimiz aracılığı ile sürekli işletmelerimizle iletişim halinde bulunuyoruz. Her hafta en az bir tane iş buluşması düzenlemek için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan görüşmelerin ışığında işe başlayacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İş arayan halkımızın istihdam şefliğimize başvurmalarını ya da iş buluşmalarından haberdar olabilmeleri için sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini önemle rica ediyorum. Bizler ilçe sakinlerimiz için esnaflarımızla sürekli iletişim halinde olmaya ve onlara yeni iş kapıları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda 350 personel alımı yapacak olan Akü Fabrikası iş görüşmesine için 298 kişiyi arayan Pursaklar Belediyesi, 53 kişiden olumlu cevap alırken, sosyal medyadan görüp gelen 31 kişi ile toplam 84 kişi görüşmesi gerçekleştirdi.